Boala care lovește omenirea după o pauză de peste 10 ani Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut din nou pentru prima data dupa o pauza de peste 10 ani din cauza pandemiei de COVID-19, care perturba accesul la serviciile de sanatate, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Potrivit AFP, situatia actuala pare departe de o posibila ameliorare, intrucat un numar tot mai mare de persoane nu stiu ca sufera de aceasta maladie, ca pot sa se trateze si sa se vindece, a avertizat OMS in raportul sau anual despre tuberculoza pe anul 2020. OMS estimeaza ca aproximativ 4,1 milioane de persoane sufera de tuberculoza dar nu au fost diagnosticate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut din nou pentru prima data dupa o pauza de peste 10 ani din cauza pandemiei de Covid-19, care perturba accesul la serviciile de sanatate, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP și Agerpres . Situatia actuala pare departe…

- Antonio Guterres, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, avertizeaza ca accesul inegal al statelor la vaccinurile impotriva coronavirusului „este cel mai bun aliat al pandemiei” și este „nu doar o chestiune imorala, ci si una stupida”, relateaza AFP, citata de Agerpres.In cadul unei conferințe…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a prezentat marti prima strategie globala impotriva meningitei, cu scopul de a elimina pana in 2030 epidemiile de meningita bacteriana care ucid in fiecare an aproximativ 250.000 de persoane in intreaga lume, relateaza AFP. Pentru a realiza acest obiectiv, OMS,…

- Fostul ministru al sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni seara, la Digi24, ca romanii inca „joaca” dupa regulile de anul trecut, uitand ca au la dispoziție vaccinul. Potrivit lui Tataru, restricțiile pentru Romania nu vor intarzia sa apara, asta pentru ca statele UE cu rate de imunizare care depașesc…

- Israelul a inceput deja sa administreze un rapel suplimentar persoanelor vulnerabile, SUA și Europa iau in calcul același lucru, iar in acest timp, Africa și-a vaccinat cu primele doze in jur de 2% din populație, scrie Washington Post . In vreme ce Organizația Mondiala a Sanatații cere un moratoriu…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a solicitat aminarea imunizarii cu a treia doza de vaccin, pentru a oferi posibilitatea și statelor care și-au imunizat mai puțin de 10% din cetațeni, sa poata demara campanii mai ample de imunizare. Mai mult, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat…

- Organizația Mondiala a Sanatații solicita un moratoriu pentru cea de a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 pana cel puțin la sfarșitul lunii septembrie. Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa amane vaccinarea cu a treia doza pentru ca de aceste doze sa poata beneficia tari…

- Un nou val al pandemiei de COVID-19 amenința lumea, avertizeaza directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. In ciuda resurselor de combatere a pandemiei de COVID-19, cum ar fi vaccinurile, lumea se afla in fața unui val de infectarii și decese provocate…