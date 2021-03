BNR: Redresarea activităţii economice va decelera probabil puternic în semestrul I 2021 Redresarea activitatii economice va decelera probabil puternic in semestrul I 2021, dupa ritmul mult peste asteptari din trimestrul IV 2020, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 15 martie 2021.



"In ceea ce priveste perspectiva apropiata, s-a convenit ca redresarea activitatii economice va decelera probabil puternic in semestrul I 2021, dupa ritmul mult peste asteptari din trimestrul IV 2020, incetinind vizibil si in raport cu prognoza precedenta, dar in conditiile unor dinamici anuale superioare celor anticipate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

