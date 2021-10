Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei va creste probabil mult mai pronuntat pe orizontul scurt de timp decat s-a anticipat in prognoza din luna august, care indica un varf de 5,6% in decembrie 2021, conform minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat in sedinta de marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2021, precum si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de…

- “Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 5 octombrie 2021, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2021; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si cresterea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2% pe an.

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an. De asemenea, a mai decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an și a ratei dobânzii aferente facilitații…

