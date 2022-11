Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente date si analize indica o cvasi-stagnare a activitatii economice in trimestrele III si IV 2022, sub impactul escaladarii razboiului din Ucraina si al extinderii sanctiunilor asociate, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei. „Fata de aceeasi perioada a anului trecut, PIB…

- Secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice (NATO), Mircea Geoana, a pledat, vineri, pentru abandonarea "politicii pamantului parjolit" mai ales atunci cand se schimba Guverne si lideri, atragand atentia ca ideile bune si inovarea nu sunt apanajul unui grup "ingust" si "efemer" de conducatori,…

- Instituția de stat din R. Moldova care numara cei mai mulți angajați ramine deja cițiva ani la rind intreprinderea de stat „Calea Ferata din Moldova”. Potrivit datelor din anul 2021, aici muncesc 5.786 de angajați. In top trei se regasește și intreprinderea Poșta Moldovei unde iși duc activitatea 4.861…

- Angajații din sectorul bugetar, care au un salariu lunar mai mic de 15.000 de lei, vor primi un ajutor unic in marime de 3.000 de lei, nu și cei din sectorul privat. Potrivit prim-ministrei Natalia Gavrilița, cei care nu lucreaza la stat trebuie sa discute majorarile de salariu cu angajatorul. Totodata,…

- In jur de un milion de romani angajati la stat vor primi, incepand cu aceasta luna, o majorare salariala de aproximativ 150 de lei. In cazul acestor categorii de bugetari nu se facuse corelarea salariala cu nivelul actual.

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Romania este in plina criza, iar mediul privat este marcat de controversatele masuri fiscale pe care le-a adoptat Guvernul, insa chiar și așa premierul Nicolae Ciuca, liderul PNL, a anunțat ca in ședința de joi va fi aprobata creșterea salariilor in sistemul public. „Pe…