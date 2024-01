Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 2,9% in decembrie, comparativ cu 2,4% in noiembrie, iar analistii se asteapta sa ramana la un nivel ridicat la inceputul acestui an, atenuand presiunile asupra Bancii Centrale Europene (BCE) pentru a incepe reducerea dobanzilor, transmite Reuters.Cifra…

- In Zona Euro, inflația anuala a ajuns la 2,4% in luna noiembrie, de la 2,9% in octombrie, potrivit estimarii finale a Eurostat publicate astazi. La nivel lunar, indicele prețurilor de consum a scazut cu 0,6 puncte, relateaza News 24/7 citat de Rador Radio Romania. La nivel anual, alimentele, alcoolul…

- Se apropie 2024, dar romanii privesc tematori la noul an. Un raport al companiei de cercetare Ipsos, realizat in 33 de țari, arata ca 70% dintre romani se așteapta ca taxele sa creasca anul viitor. Este unul dintre cele mai mari procente la nivel global. Ne mai despart doar 27 de zile de 2024 și in…

- Investițiile pe piața de capital pot fi intimidante. Frica de riscul asociat cu investiția banilor pe piața este comuna, mai ales atunci cand aceștia reprezinta rezultatul muncii asidue. In mod tradițional, am opta sa-i ținem intr-un cont bancar simplu.Totuși, schimbarile recente in economie sugereaza…

- Inflatia, cu ratele analizate din septembrie 2023, s-a transformat in dezinflatie, iar preturile cresc din ce in ce mai incet, inclusiv in Romania, este de parere Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Mugur Isarescu a fost intrebat vineri, intr-o conferinta de presa, la ce sa ne asteptam anul viitor in ceea ce priveste dobanda de referinta. “Cu dobanda cheie cred ca deocamdata nici nu putem sa discutam despre o reducere daca dumneavoastra sugerati ca trebuie sa reducem. Ma intrebati dar pe undeva…

- In lumina modificarilor fiscale propuse, experții Bancii Naționale a Romaniei (BNR) prezic o creștere a ratei inflației la inceputul anului viitor, un motiv in plus de ingrijorare pentru romani. Economiștii din echipa guvernatorului Isarescu anticipeaza ca, pe masura ce avanseaza trimestrele din 2024,…

- Inflația in Zona Euro a scazut la 2,9% in octombrie 2023, fața de 4,3% in septembrie 2023, la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Potrivit datelor provizorii furnizate de Eurostat, inflația in cele 20 de țari care folosesc moneda euro a scazut la 2,9% in octombrie, acesta fiind cel mai mic nivel…