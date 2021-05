BNR dă o gură de oxigen IFN-urilor și decuplează DAE de dobânda Lombard a BNR &"În contextul evoluției, în cursul ultimului an, a ratei Lombard (prin intermediul careia BNR ofera lichiditate pe termen scurt instituțiilor financiare- N. Red.)) și având în vedere necesitatea continuarii activitații de creditare la nivelul IFN-urilor și importanța menținerii unei abordari prudente în derularea acestei activitați, a fost considerata necesara eliminarea legaturii criteriilor de înscriere a IFN în Registrul special cu rata Lombard, arata un proiect de Regulament postat vineri pe site-ul BNR. În prezent, DAE era limitata la de 10… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

