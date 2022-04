BNR a transmis veşti şi mai proaste privind inflaţia. Rata anuală, peste orice anticipare! Banca Naționala a Romaniei a transmis ca rata anuala a inflatiei va creste probabil ceva mai pronuntat in urmatoarele luni decat s-a anticipat in prognoza pe termen mediu din februarie, potrivit minutei sedintei de politica monetara care s-a desfasurat in 5 aprilie 2022. Astfe, situatia economica la nivel national devine una tot mai dificila. Preturi […] The post BNR a transmis vesti si mai proaste privind inflatia. Rata anuala, peste orice anticipare! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflației a depașit 10% in luna martie, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Cifra se apropie de unele estimari facute de Banca Nationala, care vorbeau de un nivel de peste 11 procente. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2022 comparativ cu luna martie…

- Nivelul inflației, de 8,53% in februarie, este ingrijorator pentru toata lumea, inclusiv pentru economiștii din Banca Naționala. Iar problema cea mai mare este ca majorarea prețurilor nu se va opri la acest nivel, ci va continua, cu șanse foarte mari de a depași 10% in urmatoarele luni. Adrian Vasilescu,…

- Inflatia va evalua si in continuare sub impactul socurilor atat de natura cererii, cat si celor asociate ofertei. Rata anuala a inflatiei va inregistra o traiectorie pronuntat ascendenta pana in trimestrul trei al anului curent.

- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a vorbit, la RFI, despre fenomenul inflaționist de la noi din țara. "Suntem sub un șoc inflaționist puternic determinat de un șoc al scumpirii electricitații, gazelor naturale, combustibililor. Acest șoc trebuie oprit", spune consilierul guvernatorului…

- BNR estimeaza ca prețurile vor fi tot mai mari in perioada care urmeaza. Inflația va ajunge la 11,2% in perioada aprilie-iunie, dupa expirarea masurilor de plafonare și compensare a facturilor la gaze și energie electrica. Vara nu va aduce ieftiniri, ci scumpiri. BNR a crescut prognoza de…

- Inflatia va depasi probabil 10%, in luna aprilie a anului curent sau cand vor expira masurile de compensare si plafonare, dar nu cu mult, sustine Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, conform Agerpres. "Am crescut pasul de intarire a politicii monetare. Eu as spune ca este…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- Rata anuala a inflatiei (creșterea generala a prețurilor și scaderea puterii de cumparare) va creste probabil gradual in urmatoarele luni, arata Banca Nationala a Romaniei, care estimeaza un varf al dinamicii inflatiei de 8,6% in iunie 2022, urmat de o descrestere pana la 5,9% in decembrie 2022 si apoi…