Stiri pe aceeasi tema

- Economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat joi, la Gold FM, ca salariile bugetarilor insumeaza 12% din PIB și acest procent trebuie sa scada. „Acest procent este nesustenabil. Soluția este ca acest procent sa scada la 10%, ori prin scaderea numarului de angajați, cam…

- Economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat joi, la Gold FM, ca salariile bugetarilor insumeaza 12% din PIB și acest procent trebuie sa scada. Citește și: 'Retreat' PSD la poalele munților Fagaraș: Marcel Ciolacu face lobby pentru 'proiectul Negoița'„Acest procent…

- ”Incepand din 20 martie, Dacia deschide online precomenzile pentru versiunea „Comfort Plus” a primului sau model electric. Aceasta va fi disponibila la pretul imbatabil de 18.100 Euro (TVA inclus). Dacia Spring dispune de un motor electric de 33 KW (45 CP), cuplat cu o baterie de 26,8 KWh si poate fi…

- Sosirea unui avion al TAROM cu turisti romani a fost subiect de „breaking news”, miercuri, in Kenya, anunta compania aeriana pe Facebook, zborul Bucuresti - Mombasa a fiind primul zbor charter care a fost organizat odata cu redeschiderea turismului in tara din estul Africii, blocat pana acum din cauza…

- Octavian Jurma vine cu solutii care ar putea ajuta Romania sa evite resctictiile impuse din cauza valului al treilea de COVID. Una din solutii, despre care a reamintit mai mereu este cresterea numarului de testari si accesul la date pentru a sti foarte clar daca un judet este in scenariul verde sau…

- Datele arata ca: Cautam 10 copii cu inițiativa și idei de afaceri. Aplica acum pentru o bursa pentru copilul tau prin VERTIK Junior Peste 7.000 de persoane s-au vaccinat mai devreme decat ar fi avut dreptul conform regulilor din strategia naționala de vaccinare. Peste 4.000 dintre acestea sunt…

- Daca tot stai cu chirie in Arad sau oriunde in țara de atata vreme, probabil ți-ai pus intrebarea daca nu ar fi mai bine sa cumperi. Și probabil ca nu e o idee rea, pentru ca este incurajat un astfel de compoartament in Romania. Atenție, insa, lucrurile s-ar putrea schimba, avertizeaza Valentin Lazea,…