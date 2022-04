BMW şi Audi au suspendat transporturile de maşini pe calea ferată din Germania către China, din cauza războiului din Ucraina In timp ce ambii producatori auto isi produc majoritatea vehiculelor in China, cea mai mare piata auto din lume, o anumita cota este importata din Europa pe calea ferata sau pe nave. Anul trecut, BMW a livrat 846.237 de vehicule BMW si MINI clientilor chinezi, in timp ce in cazul Audi volumul a fost de 701.289. ”BMW a oprit orice transport feroviar prin Rusia imediat dupa inceputul razboiului. Exporturile catre China sunt in mod obisnuit gestionate de nave”, a declarat un purtator de cuvant al BMW, confirmand un articol anterior al publicatiei Nikkei. Audi a suspendat, de asemenea, in mod proactiv,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

