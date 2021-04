Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare emisiune de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) derulata de o companie antreprenoriala romaneasca este in domeniul agriculturii, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, subliniind ca agricultura romaneasca in ultima perioada inregistreaza "rezultate notabile."…

- Agricover Holding S.A., principalul jucator din agribusiness-ul romanesc, a facut primul pas pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), unde a listat o emisiune de obligatiuni in valoare de 40 milioane de euro si cu maturitate de cinci ani, aceasta fiind cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative a unei…

- Valoarea companiilor listate la bursa a crescut de aproape 6 ori fata de nivelul minim inregistrat in 2009, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la evenimentul de schimbare a simbolului bursier al actiunilor companiei Evergent Investments din SIF2 in Ever.…

- Firebyte Games este primul dezvoltator din zona de gaming din Romania care se va lista în perioada urmatoare la Bursa de Valori București pe piața AeRO. Conform unui comunicat de presa al BRK Financial Group, în cadrul plasamentului au fost ordine colectate care au reflectat o rata de suprasubscriere…

- Compania de tehnologie 2Performant, lider al pietei locale de marketing afiliat si recent listata pe piata AeRO a BVB (simbol bursier 2P), anunta intentia de a atrage 5 milioane lei de la investitorii la Bursa de Valori Bucuresti printr-o operatiune de majorare a capitalului social, conform unui…

- Romgaz este cel mai mare producator și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania a fost admisa la tranzacționare, pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE), în anul 2013. Acționar principal este statul român, cu o participație…

