Stiri pe aceeasi tema

- Ocursa Blue Air a plecat cu aproape doua ore intarziere de peAeroportul Otopeni, din cauza unei defecțiuni in cabina piloților.Cursa spre Helsinki a decolat vineri la ora locala 10:44 cu ointarziere de 1 ora si 44 minute.Dupa imbarcarea pasagerilor, echipajul a constatat ca unul din geamurile din cabina…

- Zborul Blue Air 0B181, cu 147 pasageri la bord, a decolat la ora locala 10:44 de pe aeroportul Otopeni cu destinația Helsinki, cu o intarziere de 1 ora și 44 minute, din cauza unei defecțiuni, informeaza compania.„Menționam ca in timpul verificarilor tehnice la sol, s-a constatat o defecțiune…

- Pasagerii unui avion Blue Air au fost debarcati, dupa ce s-a descoperit un geam crapat in cabina pilotilor. Aeronava urma sa decoleze spre Helsinki. Probleme pe aeroportul Otopeni, dupa ce specialistii au descoperit probleme tehnice la zborul Blue Air 0B181 Bucuresti – Helsinki. Se pare ca este vorba…

- Un avion care ar fi trebuit sa decoleze de pe Aeroportul Henry Coanda din Otopeni cu destinația Helsinki a avut probleme tehnice. Unul dintre geamurile din cabina piloților s-ar fi crapat. Oamenii au...

- Un avion Wizz Air care a decolat in aceasta dimineața de pe aeroportul Otopeni și ar fi trebuit sa ajunga in orașul italian, Bergamo, a fost nevoit sa aterizeze la Verona. Aeronava a fost redirecționata din cauza unei furtuni puternice, noteaza digi24.roAeronava Airbus A 321, plin cu pasageri,…

- In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare... The post Anunt privind vanzarea de bunuri mobile – masina de turnat aluat, malaxor si dospitor appeared first on Renasterea banateana .

- O însoțitoare de zbor a Southwest Airlines a intentat proces împotriva a doi piloți pe care îi acuza ca au instalat în toaleta unui avion o camera ascunsa care transmitea imagini