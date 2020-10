Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Turcia ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, relateaza Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres.

- Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza Bloomberg citand surse din apropierea acestui dosar, anunța AGERPRES.Guvernul de la Ankara va anunta o revizuire "semnificativa" a descoperirii…

- Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza agenția Bloomberg, citata de Agerpres.Conform unor surse citate de Bloomberg, guvernul de la Ankara va anunta o revizuire ”semnificativa” a descoperirii…

- Azerbaidjanul și separatiștii armeni din Nagorno Karabah afirma fiecare ca a provocat pierderi grele taberei adverse, în a treia zi de lupte sângeroase în aceasta enclava și în ciuda eforturilor internaționale de a stopa ostilitațile, scrie AFP.Berlinul și Washingtonul…

- Turcia ”cucerește” Marea Neagra. Dupa descoperirea din perimetrul Tuna-1, turcii evalueaza toata zona pentru noi rezerve de gaze Turcia se asteapta la o scadere semnificativa a importurilor sale de gaze dupa descoperirea depozitelor din Marea Neagra, mai ales ca este posibil sa descopere…

- Turcia a descoperit cele mai mari depozite de gaze naturale din istoria sa, un camp din Marea Neagra care ar contine 320 de miliarde metri cubi de gaze naturale, dupa cum a anunțat vineri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca exista o posibilitate ridicata sa fie descoperite si alte resurse…

- Erdogan spune ca a descoperit cea mai mare rezerva de gaze naturale din apele teritoriale turcești ale Marii Negre Președintele Recep Tayyip Erdogan, a declarat, vineri, ca Turcia a descoperit cel mai mare depozit de gaze naturale din apele teritoriale turcești din Marea Neagra, ce conține 320 mld.…

- Turcia a descoperit resurse de energie in Marea Neagra, cel mai probabil gaz natural, urmand ca președintele Recep Tayyip Erdogan sa anunțe detalii in cursul zilei de vineri. Zacaminte descoperite de turci sunt foarte aproape de o zona in care granițele maritime ale Bulgariei și Romaniei converg și…