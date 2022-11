Stiri pe aceeasi tema

- Trezoreria și Departamentul american de Stat indeamna, discret, giganții bancari, inclusiv JPMorgan și Citigroup, sa continue afacerile cu anumite firme strategice rusești, potrivit unor persoane familiare cu situația, relateaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Agentia de presa Bloomberg scrie ca administratia Biden preseaza, discret, bancile americane sa mentina unele legaturi cu Rusia. Articolul porneste de la o audiere in Congresul SUA a sefului bancii JPMorgan, Jamie Dimon, care, intrebat insistent daca a rupt legaturile cu giganti rusi precum Gazprom…

- ”Condamnam asemenea arestari ale unor cetateni rusi”, a denuntat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. El a promis ca Moscova va ”face totul” pentru a-i apara pe cei doi. Unul dintre cei doi rusi este Artiom Uss, arestat luni la Milano, fiul guvernatorului regiunii ruse Krasnoiarsk,…

- Cotatia aluminiului de referinta a inchis in crestere cu 3,3%, la 2.309 dolari pe tona, dupa ce a avansat pentru scurt timp cu 7,3%, la 2.400 dolari pe tona. Administratia Biden are in vedere cresterea tarifelor pentrula aluminiul rusesc la niveluri atat de punitive incat ar interzice efectiv producatorul…

- Polonia negociaza cu SUA participarea la programul de gazduire a armelor nucleare NATO, ca masura de protecție impotriva amenințarilor in creștere din partea Rusiei. Despre aceasta a anunțat miercuri, 5 octombrie, președintele Poloniei Andrzej Duda. „Exista oportunitatea de a participa la programul…

- Țarile din UE se zbat sa ajunga la un acord privind plafonarea prețului la petrolul rusesc și probabil ca vor amana un acord asupra acestei chestiuni pana dupa ce va fi convenit un pachet mai larg de sancțiuni, relateaza Bloomberg și Hotnews . Cipru și Ungaria se numara printre țarile care și-au exprimat…

- Rusia a inceput sa primeasca drone de lupta trimise de Iran pentru a fi folosite in razboiul din Ucraina, insa multe dintre ele s-au dovedit deja a fi defecte, a transmis marti Departamentul american al Apararii, potrivit AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Departamentul american al Apararii a anunțat, marți, ca Rusia a inceput sa primeasca dronele de lupta trimise de Iran pentru a fi folosite in razboiul din Ucraina, dar multe dintre aceste aparate s-au dovedit deja a fi defecte, relateaza Agepres preluand AFP. „Avioane de transport ruse au imbarcat echipament…