Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca alocatiile copiilor vor fi indexate cu rata inflatiei inregistrata in cursul anului anterior, asa cum prevede legea, ceea ce presupune o majorare de aproximativ 12 lei pentru un copil care beneficiaza de alocatia standard de 243 de lei. "Nu cred ca exista vreo…

- Asociația Blondie este ONG-ul care niciodata nu spune „nu” familiilor care au copii bolnavi și au nevoie de ajutor. Clujeanca Adelina Toncean, fondatoarea asociației, a vorbit in cadrul conferinței „Inspire Movement” despre cum transporta cu avionul copii grav bolnavi din Romania la spitalele din strainatate.

- CFR Cluj - Ballkani 1-0. Yuri, fundașul central de la CFR Cluj, s-a aratat extrem de fericit dupa victoria cu echipa din Kosovo și calificarea in primavara Conference League. „Pentru noi e ceva minunat, ce am facut noi e minunat pentru Romania. Nu a fost simplu. Trebuie sa ne bucuram pentru ce am reușit.…

- Romania e pe primul loc in Europa la numarul de copii morți in accidente rutiere. Grav este ca sunt expuși riscului maxim chiar și atunci cand impactul se produce la viteze la care puteau supraviețui. Insa doar daca ar fi avut puse corect centurile de siguranța.

- Deputatul PNL, Bota Calin: Banii europeni pot schimba cu adevarat viețile copiilor din Romania! „Elevii din familiile vulnerabile primesc un ajutor in valoare de 500 de lei pentru achiziționarea de imbracaminte și rechizite, banii fiind alocați de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care…

- Astazi, am dezbatut in comisiile permanente ale Camerei Deputatilor, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a Educatiei Nationale, Pl-x nr. 319/2022. Aceasta propunere legislativa are ca obiect de reglementare acordarea de sprijin institutional copiilor care au invatat…

- Compania TAROM a anuntat miercuri, 7 septembrie, dupa ce Guvernul a transmis ca romanii afectati de anularea zborurilor Blue Air vor fi adusi acasa de compania nationala, ca depune toate eforturile necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor romanilor blocați pe diverse aeroporturi din strainatate.…

- Blue Air Aviation suspenda de marti, 6 septembrie, pana luni, 12 septembrie, toate cursele programate a pleca de pe aeroporturile din Romania, a anuntat compania, printr-un comunicat. Potrivit reprezentantilor operatorului aerian, suspendarea zborurilor a fost determinata de faptul ca, din cauza popririi…