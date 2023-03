Blondele se deșteaptă și preiau controlul Am nevoie mereu de noutați care sa-mi satisfaca marea mea curiozitate in materie de arte, dar și de viața pur și simplu. Imi scapa destule, fiindca e imposibil sa ții pasul cu avalanșa de producții, evenimente, apariții de carte, dar și asta face parte din placerea mea, faptul ca selectez ce vreau, ca sunt stapana […] Articolul Blondele se deșteapta și preiau controlul apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- Aproape 800 de milioane de lei vor pleca in dezvoltarea județului. Banii vor fi alocați atat proiectelor majore din „Sanatate” cat și finalizarii investițiilor in infrastrucura rutiera. In premiera, sume importante de bani vor fi destinate, in acest an, și „Culturii”. Consilierii județeni s-au intalnit…

- Marire in inaltul cerurilor lui Dumnezeu si pe pamant pace oamenilor pe care el ii iubeste! (Lc 2,14) Dragi confrati preoti, dragi persoane consacrate, iubiti frati si surori in Domnul, Este din nou Craciunul. Ca in fiecare an, suntem chemati sa retraim bucuria Nasterii Domnului si sa-l descoperim pe…

- De la anul, firmele mici și medii, inclusiv microintreprinderile, vor putea cere de la stat 20.000 de euro pana la 100.000 euroaentru digitalizarea activitaților proprii. Astfel, potrivit Ordinului Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) 3.185/2022, cererile vor putea fi depuse in perioada…

- Universitarilor Valeriu Filimon și Ion Rotaru “…Cred ca de aceea romanul a facut troițe: de adapost in disperare./ Sa nu-l bata ploaia, sa nu-l manance lupii, sa nu-l manance semenii…” (Valeriu Filimon – Epistole…) Cand toate primaverile infloresc așa, de-odata, codane far’ de leac, stalpindu-și…

- Vineri, 16 decembrie 2022, la Galeriile „Alfa” ale Muzeului de Arta din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” va avea loc, incepand cu ora 16.00, vernisajul și lansarea albumului expoziției personale a plasticienei Carmen Poenaru, „Shalimar – The garden of love”. Prezentarea expoziției va fi…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim Bacauanul, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, și dragostea parinților care ne-au fost alaturi de-a lungul timpului, incurajandu-ne sa credem ca Satul Meșteșugaresc al Copiilor e un vis care poate și trebuie sa ia ființa spre bucuria și sprijinul…