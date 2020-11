Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Lunca Ilvei a efectuat, zilele trecute, o depașire neregulamentara. A fost amendat, dar oamenii legii au gasit, ulterior, alte nereguli. S-a ales cu dosar penal și risca sa ajunga dupa gratii. Luni, un tanar de 26 de ani, din Lunca Ilvei, a efectuat o depașire exact pe trecerea de pietoni.…

- Șase copii de la o gradinița din Gagny, o suburbie a Parisului, au ajuns la spital. Copiii au gasit un plic cu cocaina la locul de joaca și au bagat praful alb in gura. Deocamdata nu se știe cum a ajuns plicul cu cocaina in gradinița. Micuții au ajuns la spital și le-au povestit parinților și educatoarelor…

- Politistii ar putea incepe sa efectueze si controale si in civil, ca masura de limitare a raspandirii COVID-19, au declarat marti surse din politie pentru News.ro. Astfel, parte din politisti ar putea lasa uniforma deoparte, pentru a depista mai usor si amenda persoanele care nu respecta masurile…

- Mai multe echipaje de polițiști, jandarmi și polițiști locali au acționat in zona Garii din Iași pentru a-i informa pe cetațeni cu privire la importanța prevenirii raspandirii noului coronavirus. De asemenea, aceștia au verificat daca sunt respectate masurile impuse de catre autoritați. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2020/10/actiune-politie-in-autobuz-1.mp4…

- Vineri, 25 septembrie 2020, in jurul orei 16.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni l-au depistat și reținut pe un barbat de 44 de ani din comuna Vidra, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Campeni. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- Politistii ieseni cauta un barbat care a plecat dintr-o unitate medicala și nu a ajuns la domiciliu. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 16 septembrie a.c., polițiștii…

- Vineri, 11 septembrie 2020, in jurul orei 15.30, polițiștii de investigații criminale din Aiud l-au depistat și reținut, pe raza municipiului, pe un barbat de 43 de ani, din comuna Alțina, județul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat,…

- Romanul disparut in Cipru, gasit mort dupa o luna, ingropat in spatele unei benzinarii. Andrei avea 33 de ani. Romanul disparut de o luna de zile in Cipru, dupa ce a fost batut și jefuit, a fost gasit mort in Larnaca. Andrei Popa era ingropat in spatele unei benzinarii de pe bulevardul Artemis. Andrei…