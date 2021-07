Cinci vagoane ale unui tren de marfa au deraiat miercuri la intrare in stația Fetești. Linia de cale ferata care leaga București de Constanța este blocata, iar la aceasta ora se stabilesc rute ocolitoare astfel incat trenurile de calatori sa poata circula in continuare. Zeci de oameni au ramas in așteptare pe peron. La aceasta […] The post Blocaj total pe calea ferata intre București și Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfa au deraiat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .