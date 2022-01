Stiri pe aceeasi tema

- Partidele din coaliția de guvernamant din Italia i-au cerut, sambata, actualului președinte, Sergio Mattarella, sa ramana in fruntea statului italian pentru inca un mandat, dupa ce parlamentul a eșuat in mod repetat in gasirea unui candidat de compromis, relateaza Reuters. Mai multe runde de vot s-au…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat joi ca a aprobat pastila anti-Covid produsa de Pfizer, devenind astfel primul medicament antiviral administrat pe cale orala autorizat in Uniunea Europeana, potrivit Reuters . EMA „a recomandat ca Paxlovid sa fie autorizat pentru tratamentul COVID-19…

- Diplomații americani și europeni au inceput luni primele discuții cu reprezentanții regimului taliban pentru a cauta soluții la criza umanitara din Afganistan, informeaza Reuters. Discuțiile au loc in Norvegia, timp de trei zile, intr-un hotel din capitala Oslo. Deși Norvegia și aliații din NATO nu…

- Blocul partidelor de centru-dreapta din Italia va sustine candidatura fostului premier Silvio Berlusconi la functia de presedinte al tarii, a declarat joi liderul formatiunii de dreapta Liga, Matteo Salvini, potrivit Reuters.

- Cluburile de fotbal au cheltuit în 2020 mai mult de jumatate de miliard de dolari, reprezentând comisioane pentru impresari, conform unui raport al FIFA. Cluburile de fotbal au cheltuit 500.8 milioane de dolari sub forma de comisioane catre impresari în anul 2020, reprezentând…

- Mai multe țari europene lucreaza la deschiderea unei misiuni diplomatice comune în Afganistan, care ar permite ambasadorilor lor sa se întoarca în aceasta țara, a declarat sâmbata președintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. Țarile occidentale au avut și au…

- Spania, care inregistreaza una dintre cele mai mari rate de vaccinare din marile tari europene, este scutita de cresterea numarului de infectari pe acest continent, dar nu este complet protejata de riscul unei recrudescente a pandemiei, au avertizat mai multi experti in epidemiologie, informeaza joi…

- Cel mai mare fond de pensii din Norvegia, KLP, a anuntat joi ca nu mai investeste in 14 mari producatori de armament si furnizori ai acestora, inclusiv Raytheon Technologies Corporation si Rolls-Royce, relateaza Reuters. Excluderea acestor companii, care au sediile in Marea Britanie, China,…