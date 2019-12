Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit vineri, intr-o explozie de gaze naturale intr-un bloc de locuinte, in estul Slovaciei, iar alte persoane erau blocate pe acoperis, in timp ce cladirea ardea si risca sa se surpe, au anuntat pompierii, relateaza The Associated...

- Cel putin cinci persoane au murit, una dintre acestea aruncandu-se de la balconul unui apartament, potrivit politiei, transmite Ruptly. O explozie puternica a avut loc, vineri, intr-un bloc de locuinte din Presov, oras situat in estul Slovaciei. Explozia initiala a avut loc intre etajele 9 si 12 ale…

- Cel putin cinci persoane au murit vineri, intr-o explozie de gaze naturale intr-un bloc de locuinte, in estul Slovaciei, iar alte persoane erau blocate pe acoperis, in timp ce cladirea ardea si risca sa se surpe, au anuntat pompierii, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Explozia…

- O explozie de gaz s-a produs vineri intr-un bloc de apartamente in orasul Presov din estul Slovaciei, provocand moartea a cel putin cinci persoane, au anuntat politia si pompierii, relateaza AFP, citata de Agerpres.Produsa in jurul dupa-amiezii (11.00 GMT), "explozia, urmata de un incendiu, a afectat…

- Un tanar in varsta de 22 de ani murit pe loc dupa ce a sarit de la balconul unui bloc cu 14 etaje. Tragedia a avut loc aseara in municipiul Balti. Oamenii legii au fost alertati de un trecator.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite miercuri in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP. 'Pot sa confirm decesul a 13...

- Medicii Spitalului Clinic Județean de Urgența Craiova au anunțat ca barbatul de 40 de ani, din comuna Borascu, impușcat de polițiști, duminica, a murit marți, la scurt timp dupa ce a fost supus unei intervenții chirurgicale. Acesta a fost dus in urgenta, cu plagi impuscate extrem de grave,…

- O explozie de proportii a facut una cu pamantul o cladire cu doua etaje din statul american Maine. Un om a murit, iar cinci au fost raniti in urma deflagratiei provocata de o scurgere de gaze.