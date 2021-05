Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu au vazut inca semne concrete ale unei dorinte a Iranului "de a face tot ce este necesar" pentru a se conforma acordului nuclear si de a permite astfel ridicarea anumitor sanctiuni americane, a declarat duminica secretarul de stat Antony Blinken. "Intrebarea la care nu avem…

- Statele Unite si-au exprimat disponibilitatea de a ridica multe dintre sanctiunile impuse Iranului, la discutiile nucleare de la Viena, dar Teheranul cere mai mult, a declarat vineri negociatorul principal al Iranului. Biden a spus ca crede ca Iranul se angajeaza serios in discutii, dar nu este clar…

- Iranul reitereaza un indemn la un schimb de detinuti cu Statele Unite, in contextul in care cei doi vechi inamici continua negocieri cu marile puteri in vederea unei reveniri in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Statele Unite…

- Statele Unite au facut propuneri "foarte serioase" Iranului pentru a relansa acordul nuclear iranian in timpul negocierilor de la Viena si se asteapta ca Teheranul sa dea dovada de aceeasi "seriozitate", a declarat vineri un oficial american, transmite AFP. Negociatorii americani "au prezentat o idee…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a afirmat miercuri, într-o sedinta de guvern, ca discutiile initiale de la Viena ale Iranului cu SUA si celelalte puterni mondiale au fost ”un succes” care a deschis ”un capitol nou” pentru salvarea acordului nuclear din 2015, transmite…

- Statele Unite și celelalte state semnatare al acordului nuclear cu Iranul se vor intalni saptamana viitoare la Viena, intr-o prima incercare de a resuscita tratatul din care Donald Trump a retras Washingtonul, dar pe care noul președinte Joe Biden și-ar dori sa-l vada reabilitat.