- Antony Blinken spune ca epoca post-Razboi Rece s-a incheiat odata cu invazia rusa in Ucraina. Secretarul american de stat a revendicat rolul de leadership al SUA in lume in perioada care urmeaza. Pentru a castiga „increderea” altor tari, acest rol trebuie exercitat insa cu „modestie”, consemneaza…

- Statele Unite si China intentioneaza sa deschida noi linii de comunicare, in scopul abordarii subiectelor disputate, un prim semnal de progrese in sensul stabilizarii relatiilor de cand secretarul de Stat american, Antony Blinken, s-a deplasat la Beijing, in iunie, scrie Mediafax.Conform unor oficiali…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a publicat sambata, 8 iulie, o declarație prin care onoreaza cele "500 de zile de rezistența in Ucraina", dupa ce Rusia și-a lansat invazia pe scara larga anul trecut, pe data de 24 februarie, informeaza CNN."Spiritul poporului ucrainean ramane nesupus, iar…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat vineri, 7 iulie, ca președintele Joe Biden și consilierii sai au luat o "decizie unanima" de a trimite Ucrainei muniții cu dispersie, relateaza Sky News, The Guardian și Al Jazeera.Potrivit lui Sullivan, Kievul…

- SUA au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China, relateaza vineri AFP. Aceasta vanzare de armament de dimensiuni modeste nu largeste spectrul de arme americane…

- Secretarul de stat american Antony Blinken și-a inceput turneul de doua zile pe care il efectueaza la Beijing cu o intrevedere cu ministrul de externe al Chinei, Qin Gang, relateaza Reuters și BBC. Vizita este prima a unui diplomat american in China in aproape cinci ani și vine la cinci luni dupa ce…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul nu si-a modificat pregatirile nucleare, in ciuda declaratiilor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a sustinut ca Moscova a plasat arme nucleare in Belarus, scrie Rador."Vom continua sa monitorizam situatia cu…