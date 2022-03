Blindatul mic răstoarnă tancul mare Imaginile postate pe rețeaua de soacializare Tik Tok ne demonstreaza inca o data vechiul proverb romanesc, „Buturuga mica rastoarna carul mare”, valabil in luptele din Ucraina. Din clipul video se vede cum mitraliera unui blindat mai mic, ucrainean, trage și distruge un tanc rusesc, de dimensiuni mai mari. The post Blindatul mic rastoarna tancul mare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

