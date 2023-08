Blestemul unei țări care așteaptă mereu apa caldă Pentru ca ajunsesem sa verific obsesiv robinetele, in așteptarea apei calde, chiar și de patru-cinci ori pe ora, am avut la un moment dat iluminarea ca trebuie sa fac altceva. Așteptarea apei calde am simțit-o toxica. Pentru psihic. Totuși, nerabdarea și febrilitatea otravitoare nu-mi erau straine, pareau sa fie de-ale „locului”, adica stabilite in ființa mea din vremurile demult trecute. Abia cand am pus mana pe cartea „1989. Toamna națiunilor”, scrisa de istoricii polonezi Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz și Pawel Ukielski, toxicitatea așteptarii mi s-a diminuat, aproape ca a disparut.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

