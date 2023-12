Stiri pe aceeasi tema

- Simona Mitrea este deschizatoare de drumuri in domeniul educației, printr-un proiect unic realizat la noi in țara: prima școala dedicata copiilor cu inteligența peste medie, care au varste intre 2 și 19 ani.

- Romania anului 2023, așa cum o știm toți, este in continuare o țara a contrastelor, unele dintre ele fara o explicație valida. Este și cazul despre care vorbim azi, și anume Comuna Chiojdu, locul din Romania unde profesorii ajung la școala doar cu mașina de paine, aceștia facand toate eforturile pentru…

- Cestiune complicata și Cultura asta, mare bataie de cap. Ne trebuie, e clar, dar o lasam mereu in coada listei atunci cand se taie tortul bugetar. Ne trebuie fiindca așa e frumos sa zicem, Cultura, Educația și Sanatatea sunt tripleta de aur a oricarui popor care dorește sa se construiasca pe sine intr-un…

- In prima parte a articolului va supunem atenției un text publicat cu patru ani in urma sub semnatura prof. Radu Iliescu[1]. Pentru a face o comparație, oricine poate constata ca era de neconceput o astfel de situație pana in anii '80, cand școala era școala. Astazi starea „Romaniei educate” a atins…

- "Astazi, 5 octombrie, trebuie sa le mulțumim tuturor celor care iși desfașoara activitatea in sistemul de educație și trudesc pentru generațiile viitoare ale Romaniei. Le dorim mult succes și mulți ani cu spor in tot ceea ce fac! Educația este unul din domeniile prioritare ale Partidului Național Liberal.…

- "Doar in ultimele zile au fost cateva evenimente rutiere in care au fost implicați copii. Chiar aseara a avut loc un accident grav intre un microbuz in care erau 18 copii și o alta mașina. Cu o zi inainte, un copil de 12 ani a fost accidentat pe o trecere de pietoni, in timp ce traversa pe trotineta",…

- "Doar in ultimele zile au fost cateva evenimente rutiere in care au fost implicați copii. Chiar aseara a avut loc un accident grav intre un microbuz in care erau 18 copii și o alta mașina. Cu o zi inainte, un copil de 12 ani a fost accidentat pe o trecere de pietoni, in timp ce traversa pe trotineta",…