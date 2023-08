Stiri pe aceeasi tema

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale din Ucraina, a declarat pe Twitter, dupa noul atac cu drone asupra Moscovei, ca vor exista mai multe „drone neidentificate”.„Moscova se obișnuiește rapid cu un razboi cu drepturi depline, care, la randul sau, se va muta in curand pe…

- Atac violent al rușilor asupra orașului natal al președintelui Volodimir Zelenski, soldat cu patru morți. Intre victime este și un copil. Alte atacuri soldate cu morți și raniți au avut loc și in Herson sau Harkov.

- Dupa atacurile de duminica cu drone la Moscova și Crimeea in puncte sensibile, chiar strategice, cum a fost cazul in Crimeea, președintele Volodimir Zelenski avertizeaza ca, de acum, la un an și ceva de la declanșarea lui, razboiul ”revine in mod progresiv pe teritoriul Rusiei”. In apariția sa video…

- Razboiul ajunge ”in Rusia, in centrele sale strategice si in bazele sale militare”, ”un proces inevitabil, natural si absolut drept”, la peste un de la invazia rusa a Ucrainei, la 22 februarie 2022, a anuntat Volodimir Zelenski, in urma unui atac cu drone care a vizat un cartier rezidențial din Moscova.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil, natural si…

- In timp ce analiștii politici din Occident constata o slabire a regimului Putin dupa rebeliunea eșuata a șefului gruparii Wagner, posturile de televiziune din Rusia relateaza despre „degradarea elitei politice europene”, „transformarea Europei intr-o colonie” și „relațiile de vasalitate” dintre statele…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Steagul alb-albastru al opoziției anti-razboi din Rusia a fost vazut, luni, in centrul Moscovei, potrivit unor inregistrari video. Legiunea Libertatea pentru Rusia (un grup care a revendicat responsabilitatea pentru o aparenta incursiune in interiorul teritoriului rusesc…