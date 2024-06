România de bine: Trei elevi au fost premiați în SUA. Ce au inventat Romania de bine Trei elevi din Romania au fost premiati la International Science and Engineering Fair (ISEF), cea mai importanta si prestigioasa competitie de stiinta si inginerie din lume, sub 21 de ani, scrie Agerpres . Faza finala a competitiei a avut loc la Los Angeles, SUA. Filip Buscu, David Ghiberdic si Rares Marinescu, elevi la Liceul International de Informatica Bucuresti, au luat premiu la categoria Engineering Technology: Statics and Dynamics. Ei au inventat si construit o aripa de avion capabila sa creasca manevrabilitatea aeronavelor, sa reduca consumul de carburant cu pana la 5%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filip Bușcu, David Ghiberdic și Rareș Marinescu, elevi la Liceul Internațional de Informatica București, au luat premiu la categoria Engineering Technology: Statics and Dynamics. Ei au inventat și construit o aripa de avion capabila sa creasca manevrabilitatea aeronavelor, sa reduca consumul de carburant…

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis tranzacțiile de vineri, cu un nivel record, de 17.362 puncte, al valorii indicelui BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, in creștere cu 1 la suta. Evolutia BET a fost sustinuta…

- Un fetița din Marea Britanie și-a recapatat auzul dupa ce a devenit prima persoana din lume care a luat parte la un studiu de pionierat in domeniul terapiei genetice, despre care medicii spun ca marcheaza o noua era in tratarea persoanelor care au deficiențe de auz, relateaza The Guardian.Opal Sandy…

- Asociația Ecologica si Umanitara ,,Copacul vietii " din Satu Mare a organizat, in cadrul Saptamanii Verzi și cu ocazia evenimentului ecologic 22 Aprilie - Ziua Mondiala a Pamantului, o ampla actiune purtand titlul... The post SAPTAMANA VERDE LA SATU MARE Asociația ”Copacul vieții” și elevii Școlii Gimnaziale…

- In 2023, doar 12% din romani au beneficiat de salarii mai mari, suficiente pentru a ține pasul cu inflația, conform cercetarii Randstad Romania Employer Brand Research 2024, publicata vineri. Mai mult, șase din zece angajați (58%) iau in considerare sa lucreze in strainatate in acest an. Potrivit studiului,…

- O delegație a Hidroelectrica, condusa de Karoly Borbely, președinte al directoratului societații, participa la vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, care are loc in perioada 17-19 aprilie 2024.

- Subscrierile se refera la achizitiile de unitati de fonduri de actiuni, de la administratori precum Erste, BT Asset Management, BRD AM, Raiffeisen, cat si unitati ale ETF-ului Patria Tradeville listat la bursa locala, noteaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Fondurile mutuale de actiuni, prin…

- O companie din Marea Britanie a prezentat o varianta moderna a celebrului roboțel din filmul animat Wall-E. Noul model, mai puțin simpatic decat cel de la Hollywood, va curața orbita terestra de deșeurile adunate in ultimele decenii.