Rareș Timiș, de la scena muzicală la case în copaci de închiriat, în Țara Hațegului Rareș Timiș, fost membru al trupei Impact și vedeta a muzicii, a ales un drum inedit dupa mai bine de 10 ani de colindat lumea. Revenit in Romania, Rareș și-a transformat visul din copilarie intr-o afacere de succes, construind un resort turistic cu cabane și case in copaci pe terenul bunicilor sai, in satul Peștana, Țara Hațegului, Hunedoara. Un vis transformat in realitate Rareș Timiș și soția sa, Gabriela, au construit inițial patru cabane din lemn, cu specific tradițional, folosind materiale cat mai naturale. Resortul , s-a imbunatațit de la an la an, are chiar și piscina, și ofera turiștilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

