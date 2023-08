Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a caștigat Supercupa Europei, trecand de Sevilla. Scorul dupa 90 de minute a fost egal, 1-1, iar „cetațenii” au caștigat la penalty-uri, scor 5-4. Dupa ce a pierdut Supercupa Angliei, City a pus mana pe primul trofeu din acest sezon, reușind s-o invinga pe Sevilla, deși andaluzii au…

- Sevilla a intrat in avantaj la pauza Supercupei Europei, 1-0, in fața lui Manchester City, deținatoarea UEFA Champions League. Trupa lui Pep Guardiola a inceput meciul in atac, avand posesia și incercand, fara sa reușeasca, sa sparga defensiva foarte buna a andaluzilor. Iar Sevilla, deținatoarea Europa…

- Supercupa Europei din aceasta seara vine la pachet cu cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester City - Arsenal (ora 18:00) cota 1.90 Primul trofeu al sezonului in Europa se va decerna diseara, iar campioana Europei pornește cu prima șansa. Elevii lui Guardiola sunt mult mai puternici…

- Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei. Meciul are loc miercuri, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Jose Luis Mendilibar, antrenorul de la Sevilla, a prefațat Supercupa Europei cu Manchester City. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Jose Castro, peședintele de la Sevilla, are incredere in echipa lui inainte de Supercupa Europei cu Manchester City. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a prefațat Supercupa Europei cu Sevilla, in cadrul unei conferințe de presa. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.…

- Mijlocașul lui Manchester City, Kevin de Bruyne, n-a facut deplasarea la Atena, pentru Supercupa Europei cu FC Sevilla, maine, ora 22:00. La 3-0 cu Burnley s-a ales cu o leziune la mușchii ischio-gambieri, in fapt o recidiva a rupturii musculare suferite in finala Ligii cu Inter (3-0), din iunie. Kevin…