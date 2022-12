Stiri pe aceeasi tema

Fotbalistul Blaise Matuidi, in varsta de 35 de ani, campion mondial cu Franta in 2018, si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva, potrivit news.ro.

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, a declarat, duminica seara, ca isi doreste sa mai joace cateva meciuri pentru nationala Albiceleste si in calitate de campion mondial. Messi a condus Argentina la al treilea titlu mondial din istorie, dupa ce nationala pregatita de Lionel Scaloni s-a impus in finala…

- Steven Thicot (35 de ani), fost fundaș la Dinamo intre 2013 și 2014, campion european cu naționala U17 a Franței in urma cu aproape doua decenii, a vorbit despre secretele și atuurile „Les Bleus” in marea finala cu Argentina de duminica, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru GSP.ro. ...

- Paris Saint-Germain va disputa sambata pe Parc des Princes cel de-al 100-lea meci la rand cu casa inchisa, impotriva lui Troyes. Toate biletele puse in vanzare pentru acest meci au fost epuizate, iar acest lucru se intampla inca de la inceputul sezonului 2017-2018.

- Curațenia a continuat marți (25 octombrie) in satul Bihucourt din nordul Franței , dupa ce o mini-tornada a lovit regiunea, lasand in urma resturi și gauri in acoperișurile caselor și in biserica din oraș. Tornada, un eveniment foarte rar intalnit in Franța, s-a format in cateva minute in noaptea de…

- Rafaela Pimenta, agentul lui Paul Pogba (29 de ani), a facut dezvaluiri despre recuperarea francezului Caștigator de Mondial, francezul a fost protagonistul unui transfer de senzație, dupa cei 6 ani petrecuți la Manchester United. Pogba a suferit o accidentare la genunchi la doar doua saptamani dupa…

- Premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, care efectueaza o vizita de lucru in tara noastra, a ajuns miercuri la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” de la Cincu, judetul Brasov, fiind insotit de presedintele Klaus Iohannis. La Baza de la Cincu se afla si prim-ministrul Nicolae Ciuca.…