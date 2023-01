Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenti au murit, iar un tanar este in coma, dupa un accident rutier inregistrat, joi dupa-amiaza, pe drumul european 87 Tulcea-Constanta, intre localitatile Doua Cantoane si Babadag.

- In Argentina, un copil de 12 ani a murit dupa ce a participat la „jocul de sufocare”, provocare virala pe TikTok. Milagros Soto a murit in timp ce se afla in direct cu colegii ei de clasa. Tanara s-a sufocat cu o franghie pana a lesinat.

- Cine era tanarul care a murit in accidentul grav din Sebeș. Alexandru Fofeldea avea doar 21 de ani: Un baiat respectuos și bun Tanarul care și-a pierdut viața, duminica seara, in accidentul grav petrecut la Sebeș, avea doar 21 de ani. Tanarul se numea Alexandru Fofeldea și era din Sebeș. In imagini…

- Doi tineri, o fata și un baiat, in varsta de 19, respectiv 22 de ani, au murit, luni noaptea, intr-un accident produs in Sibiu. Alte doua victime au ajuns la spital. Doi tineri au murit intr-un accident rutier care a avut loc in Sibiu. Este vorba de fata și un baiat, in varsta de 19, […] Articolul…

- Tragedie la campionatul Mondial de Fotbal din Qatar Un jurnalist american a murit in timpul prelungirilor meciului Argentina - Olanda. El s-a prabusit, iar colegii de breasla au chemat imediat medicii care au incercat sa il resusciteze timp de 20 de minute. Dar, fara succes.

