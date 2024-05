Black Sea and Balkans Security Forum are loc la București Președinta Fundației Scheherazade, doamna Wajiha Haris, a prezidat panelul intitulat “Environmental Diplomacy – a tool for cross-border ecological security and peace” in cadrul evenimentului “Black Sea and Balkans Security Forum”, organizat de New Strategy Center, in colaborare cu Ministerul Apararii Naționale, avand ca partener instituțional Ministerul Afacerilor Externe și cu sprijinul Diviziei de Diplomație Publica a NATO. La panel au participat mai mulți specialiști internaționali, printre care domnul Marcel Mindrescu de la Universitatea din Suceava, Romania; doamna Dariia Kholiavchuk de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vadim Zaplotnițchi, 26 de ani, a fost reținut, saptamana trecuta, in timp ce voia sa treaca ilegal granița in Romania, in incercarea de a scapa de incorporarea in armata și de trimiterea pe front, informeaza presa ucraineana, citata de Obiectiv de Suceava.Prins in regiunea Cernauți, baschetbalistul…

- Inspectoratul General de Aviatie al MAI anunta ca a indeplinit in premiera, joi, o misiune cu ajutorul unei aeronave SMURD Bombardier Learjet 75, care a fost solicitata pentru transferul a doi pacienti critici, de la Suceava la Bucuresti.

- „S-a pus problema sustinerii unui candidat comun. Eu nu m-am identificat si nu ma refer la domnul Cirstoiu, pe domnul Cirstoiu il respect si este un om cu care am colaborat foarte bine. Dar in ultima perioada nu am putut fi de acord si nici domnul presedinte nu a fost de acord si nici Partidul National…

- DIICOT anunta ca la aceasta ora desfatoara 79 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si alte 13 judete, intr-un dosar de contrabanda cu tigari ; Prejudiciul este aproape 13 milioane de euro. Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers, pe un drum din judetul Suceava masina iesind in decor. In urma accidentului, trei dintre cei cinci ocupanti ai autovehiculului, intre care un copil, au fost raniti, fiind transportati la spital, conform news.ro. Accidentul a avut…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a dezvaluit planul prin care va incerca sa aduca romanii plecați in diaspora inapoi acasa. ”Trebuie sa investim mai mult in serviciile publice sa putem aduce forța de munca din diaspora, sa aducem romanii plecați in strainatate acasa.Avem domenii in…

- Zona centrala a municipiului Suceava va gazdui, timp de aproape o luna de zile, o expoziție dedicata implinirii unui sfert de secol de parteneriat strategic intre Statele Unite ale Americii și Romania.Mai mult, ambasadorul SUA la București, Kathleen Kavalec, va fi prezenta pe 13 martie la Suceava, ...

- Guvernul inființeaza trei agentii teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism la Ploiești, Constanța și Brașov, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea acestora aflandu-se pe ordinea de zi a ședinței de miercuri. Astel, vor lua naștere mai multe agenții pentru IMM-uri…