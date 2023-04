Black-out în zona Quebec – Montreal. Peste 1.000.000 de canadieni în beznă de miercuri Peste 1.033.137 de canadieni au ramas de doua zile fara curent ca urmare a unei ploi cu gheața care s-a abatut de miercuri pe o mare parte din zona Quebec – Montreal. Din cauza temperaturilor extrem de scazute și a unei ploi inghețate care a debutat miercuri, cablurile electrice s-au rupt, iar mii de stalpi de electricitate și de copaci au fost distruși. Regiunile cele mai afectate de intreruperi in acest moment sunt Montreal, Monteregie, Outaouais, Laurentians, Laval, Lanaudiere, Centre‑du‑Quebec și Estrie. In acest moment nu este posibil sa se furnizeze anumite perioade de restabilire a serviciului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

