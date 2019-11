BLACK FRIDAY EMAG 2019. Reduceri mari la telefoane şi televizoare. Preţuri excelente la laptopuri BLACK FRIDAY EMAG 2019. Pentru anul acesta, eMAG susține ca a investit trei milioane de euro ca site-ul sa nu pice de Black Friday. Dar acum nu mai e vorba doar de site, ci și de aplicație. Astfel, va avea serverele puse la punct (probabil), parteneriatele cu curierii (FAN Courier e cel de baza), 250 de locații easybox și 625 de oficii Poșta Romana. Totodata, 8.000 de parteneri in Marketplace. Pe 15 noiembrie vor fi 3,5 milioane de produse la promoție – eMAG și cei 8.000 de parteneri in Marketplace. Va fi un Ferrari cu reducere de 45.000 de euro și oferta Starbucks: doua cafele la preț… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

