- eMAG a organizat astazi, 6 noiembrie, o conferința de presa in care a anunțat oficial planurile și data cand va avea loc Black Friday, precum și o serie de statistici cu privire la consumatori, vanzari și magazin.

- eMAG organizeaza Black Friday 2023 pe data de 10 noiembrie și promite reduceri medii de 35-40% și maxime de peste 70%. Ce promite eMAG? Cate produse sunt, cand vor ajunge la clienți? Cat estimeaza eMAG ca se va vinde in cele 24 de ore.

- DualStore.ro intra in Black Friday 2023 cu reduceri la peste 15.000 de produseDualStore.ro intra in Black Friday 2023 cu reduceri de pana la 90%, magazinul online avand un stoc de peste 15.000 de produse in campania de vanzari pe care o deruleaza in perioada 10 - 12 noiembrie, conform unui comunicat…

- Cum interesul pentru campania de reduceri de Black Friday este in creștere, avand in vedere ca unele magazine au dat deja startul, directorul general din cadrul ANPC, Paul Anghel le recomanda tuturor consumatorilor sa se informeze cat mai bine asupra produselor pe care vor sa le cumpere.

- Chiar daca este un concept american, Black Friday a prins și la noi, companiile pregatindu-se din timp pentru ziua cu cele mai mari reduceri/vanzari din an sau Vinerea Neagra cum mai este ea numita. Sunt și retaileri care nu se mulțumesc, insa, doar cu o singura zi și extind perioada de Black Friday…

- Principalii retaileri din Romania se pregatesc de cel mai important eveniment de vanzari al anului, Black Friday 2023, zi pentru care se pregatesc adesea reduceri substanțiale de preț. Economedia a trecut in revista cand vor face organiza retaileri Black Friday in 2023. eMAG, cel mai mare retailer din…

- Ziua cu cele mai multe reduceri din an, Black Friday, se apropie cu pași repezi, iar anul acesta va avea loc pe 10 noiembrie in Romania, deși mulți retaileri vor avea saptamani intregi cu reduceri mai mult sau mai puțin reale. De aceea, noi am decis sa pregatim cateva materiale in care sa evidențiem…

