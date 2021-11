Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate 5.293 de cazuri noi de COVID-19 și 273 de decese, din care 10 sunt anterioare intervalului, au anunțat autoritațile duminica. Din cei 273 de decedați, 248 erau nevaccinați. In continuare este presiune pe secțiile de Terapie Intensiva. Pana duminica, pe teritoriul…

- De la inceputul pandemiei și pana miercuri, 3 noiembrie, in Romania au murit 49.115 de oameni confirmați cu COVID-19. Cele mai multe decese sunt in București, insa ponderea acestora raportat la numarul de imbolnaviri este una mica – 1,49%. In cinci județe, rata de mortalitate este de peste 5%. Printre…

- 23 septembrie| LISTA ACTUALIZATA a localitaților din Romania, care au intrat in scenariul ROȘU Pana astazi, 23 septembrie, mai multe localitați au intrat in scenariul roșu COVID in ultima zi, depașind pragul de 3 la mia al ratei de infectare, potrivit datelor furnizate miercuri de Grupul de Comunicare…

- Mai mult de o treime (35,5%) din totalul cazurilor de COVID-19 au fost raportate, in ultima saptamana, in Bucuresti si in judetele Timis, Cluj, Ilfov si Iasi, iar 75,8% dintre pacienți erau nevaccinați, conform Institutului National de Sanatate Publica. Principalele concluzii ale analizei INSP pentru…

- Mai mult de o treime (35,5%) din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 13 – 19 septembrie, in Bucuresti si in judetele Timis, Cluj, Ilfov si Iasi, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica. Trei sferturi (75,8%) dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, fata de ultima raportare, au fost inregistrate in Bucuresti - 459 si in judetele Suceava - 215, Timis - 167, Maramures - 155, Cluj - 134, Iasi - 123, Teleorman - 113, Ilfov - 109 si Constanta - 104, a informat, marti, Grupul de

- Pana in prezent, cele mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in București. Mai exact, 395 de persoane au primit un rezultat pozitiv in urma testarilor. Pe locul al doilea in ceea ce privește numarul de cazuri de infecție cu COVID-19 se afla județul Timiș , cu 146 de cazuri,…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 9 septembrie, la 1.113.381. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…