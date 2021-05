Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a scazut luni cu 9%, pana la 42.185 de dolari pe unitate, cea mai mica valoare a sa din lune februarie incoace, dar și-a revenit apoi cu 5%, pana la 44.220 dolari, dupa o serie de postari pe Twitter ale omului de afaceri Elon Musk, potrivit Reuters.Acesta a scris saptamana trecuta ca Tesla nu…

- Nu exista nicio indoiala ca monedele digitale precum Bitcoin, Ethereum și Dogecoin, alimentate de mania speculațiilor și de figuri cu vizibilitate publica, sunt o sursa de investiții de la zeci de milioane de utilizatori de internet din intreaga lume. CEO-ul Tesla, Elon Musk, proprietarul Dallas Mavericks,…

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca „mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator”. Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț. „Tesla a suspendat achiziționarea de…

- La doar cateva saptamani dupa ce Tesla a inceput sa accepte plata in Bitcoin pentru mașinile sale, Elon Musk a postat pe Twitter un mesaj in care anunța ca firma sa va „suspenda” aceasta metoda de plata. Conform postarii, Tesla este „ingrijorata cu privire la utilizarea din ce in ce mai mare a combustibililor…

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca "mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator". Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț.

- Elon Musk a pierdut și a doua poziție in clasametul celor mai bogați oameni din lume. Averea CEO-ului Tesla a inregistrat in aceasta saptamana pierderi de aproximativ 6,2 miliarde de dolari, ceea ce l-a adus pe locul trei in clasamentulul Forbes al miliardarilor, anun'[ MEDIAFAX. Pierderile…

- Scaderea pretului bitcoin din aceasta saptamana a afectat negativ capitalizarea bursiera a producatorului de automobile electrice Tesla si averea neta a miliardarului Elon Musk, care s-au redus cu 110 miliarde de dolari, respectiv cu 20 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Producatorul…

- Directorul general al Tesla, ale carui tweeturi recente au alimentat cresterea bitcoin, a facut remarca pe Twitter, raspunzand unui utilizator care a afirmat ca aurul este mai bun dect bitcoin si banii conventionali. Musk, care a remarcat in aceasta saptamana ca a considerat ca perspectiva de a detine…