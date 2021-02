Bitcoin, la un pas de a atinge o capitalizare de 1 trilion de dolari Valoarea de piata a Bitcoin se afla la cateva procente de nivelul care i-ar da o capitalizare spectaculoasa de 1 trilion de dolari. Cifra nu este doar un reper simbolic. Suma este suficient de ridicata incat sa atraga o atentie serioasa bancilor centrale. Pentru moment, riscul principal ar fi ca Bitcoin sa devina victima propriului succes, este de parere analistul financiar Claudiu Cazacu.



Bitcoin a depasit 50 000 de dolari pe unitate, pentru prima data in istorie, pe 17 februarie. De la minimele de acum aproximativ un an, pana pe 18 februarie, ora 20, Bitcoin a crescut de peste 13 ori.



