Bitcoin continuă să scadă după ce China a interzic criptominarea Valoarea bitcoin a continuat sa scada luni, pe fondul interdicției criptominarii în China, scrie Reuters.

Luni, bitcoin a scazut la 32.094 dolari, cel mai redus nivel din ultimele 12 zile, la aproape 50% fata de maximumul de 64.895 de dolari atins în 14 aprilie. Cea mai importanta moneda digitala s-a depreciat cu peste 20% numai în ultimele sase zile, dar pe ansamblul acestui an s-a apreciat cu peste 10%.

Vineri, autoritatile din provincia chineza Sichuan au interzis activitatile de minare de bitcoin.

Productia de bitcoin din China reprezenta anul trecut aproximativ… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

