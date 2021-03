Bitcoin a doborât un nou record. Cât valorează acum criptomoneda Bitcoin continua sa creasca. Criptomoneda a atins, sambata, un nou record, depașind pragul de 60.000 de dolari. Valoarea de piața a bitcoin a depașit marți 1.000 de miliarde de dolari. Conform CNBC și Mediafax, este a doua oara cand valoarea de piața a bitcoin depașește 1 trilion de dolari. Capitalizarea de piața a bitcoin s-a menținut la peste 1 trilion de dolari timp de cateva zile. Moneda digitala a crescut cu peste 80% in acest an și cu 570% in ultimele 12 luni. The post Bitcoin a doborat un nou record. Cat valoreaza acum criptomoneda appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

