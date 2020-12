Bitcoin a depasit plafonul de 25.000 de dolari, dupa ce in primavara scazuse la 4.000 de dolari. Ce a determinat explozia criptomonedei in acest an Criptomoneda bitcoin a depasit plafonul de 25.000 de dolari, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, transmite Reuters. Cea mai cunoscută criptomonedă a atins sâmbătă nivelul record de 25.022 dolari pe platforma de tranzacţionare Bitstamp. La începutul acestui an se tranzacţiona la nivelul de 8.000 dolari dar în primăvară, când a izbucnit pandemia de coronavirus (COVID-19), a scăzut…