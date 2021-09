Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii montani Rodna informeaza ca in Pasul Rotunda, pe traseul Saua Gaja-Lacul Lala, la 1.200 m altitudine este lapovita, iar la peste 1.600 m altitudine ninge. Temperatura inregistrata este de 0 grade Celsius. Ceata este densa, iar vizibilitatea este redusa sub 50 m.

- Temperaturile au scazut brusc in toata țara. Și la Bistrița, termometrele indicau 3 grade Celsius in aceasta dimineața. La munte ninge ușor și se inregistreaza 0 grade Celsius in pasul Rotunda. Vara s-a dus, iar toamna tocmai a devenit una friguroasa. In aceassta dimineața, la Bistrița, termometrele…

- Mihai Hustiu, meteorolog ANM, anunta, intr-o interventie la Digi24 , ca temperaturile vor continua sa scada in urmatoarele zile și vor fi cu 10 grade mai reduse fața de valorile normale pentru aceasta perioada. „Cel puțin pana vineri, vom vorbi de o vreme deosebit de rece in multe zone, dar mai ales…

- Jandarmii din Alba, la datorie pentru asigurarea masurilor de ordine publica in minivacanta de Sfanta Maria: Recomandari pentru cetațeni Jandarmii din Alba, la datorie pentru asigurarea masurilor de ordine publica in minivacanta de Sfanta Maria: Recomandari pentru cetațeni Asigurarea masurilor de ordine…

- Drapelul Romaniei a fost sarbatorit, sambata, de catre jandarmii montani din Bistrita-Nasaud prin arborarea acestuia pe cel mai inalt varf de munte din judet, la o altitudine de 2.279 de metri, unde zapada inca nu s-a topit in totalitate, potrivit informarii remise de Inspectoratul de Jandarmi Judetean…

- Noaptea trecuta, 6 tineri au fost prinși de jandarmii montani la Colibița cu droguri. Doi dintre ei s-au ales cu dosar penal. Noaptea trecuta, dupa miezul nopții, jandarmii montani au identificat, in zona Șoimu de la Colibița un grup de 6 tineri. Aceștia nu au putut explica jandarmilor ce cauta in zona.…

