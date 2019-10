Bistriţa-Năsăud: Deputatul USR Cristina Iurişniţi propune interzicerea vânzării de alcool minorilor în supermarket-uri 'Imi propun, in urma unor intalniri si discutii cu 'Berarii Romaniei', de la ei vine aceasta propunere, ca vanzarea alcoolului catre minori in Legea 61/1991 sa se interzica si in supermarket-uri, nu numai la bar. Deci, daca eu nu am 18 ani si sunt minor, sa nu am dreptul sa cumpar bere, alcool si alte produse care nu sunt necesare unui tanar in formare, unui copil, unui minor', a spus Iurisniti. Deputatul USR a explicat ca este nevoie de inlocuirea sintagmei 'in localurile publice' de la art. 2 alineatul 22 din Legea 61/1991 cu o formulare care sa includa si unitatile de tip magazin sau supermarket… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

