- Pompierii militari de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului cu doua autospeciale de stingere, pompierii voluntari de la SVSU Bistrița-Bargaului și Tiha Bargaului au intervenit miercuri la un incendiu izbucnit la fondul forestier, pe raza localitații Colibița. Incendiul se manifesta intr-o zona greu…

- Aproximativ sase hectare de padure au fost afectate de un incendiu izbucnit miercuri seara in statiunea turistica Colibita, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 35 de persoane, cadre a ISU Bistrița-Nasaud, voluntari SVSU sau personal de la Ocolul Silvic s-au luptat cu un incendiu izbucnit in zona lacului Colibița cateva ore bune, pana dimineața. Zona lacului Colibița este afectata de incendii de vegetație, acum fiind incendiate aproximativ șase hectare de padure…

- Mobilizare impresionanta de forțe pentru salvarea barbatului de 36 de ani ranit grav de un copac in Munții Calimani. Acesta a fost preluat de la fața locului de un elicopter, care l-a lasat mai apoi cu targa pe heliportul Spitalului Județean de Urgența Bistrița. A fost o intreaga mobilizare de forțe…

- Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si aproximativ 50 hectare de padure, litiera si coronament au ars miercuri, in urma unui incendiu in comuna vranceana Sihlea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii militari, in cooperare cu pompierii voluntari, lucratori…

- Localitatile Jupa, Satbatran, Mehadia si Bolvasnita au ramas fara energie electrica din cauza ploilor insemnate cantitativ care au cazut, in cursul noptii de marti spre miercuri, in judetul Caras-Severin, problema fiind rezolvata ulterior pentru primele trei dintre acestea, a informat Inspectoratul…

- O fetita de 8 ani si mama ei au fost accidentate, joi dimineata, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni in comuna Plopu, județul Prahova. Fetița a murit in urma impactului. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, un sofer in varsta de 42 de ani a surprins si accidentat doi…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a cazut, miercuri, de pe o schela, de la o inaltime de aproximativ trei metri, fiind preluat de un echipaj SMURD cu traumatism de coloana lombara si transportat la spital, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, potrivit…