- Proiectul de mobilitate urbana Linia Verde intra, in sfarșit, in etapa de ȘANTIER. Primarul a anunțat ca a semnat contractul de incepere a lucrarilor. ”Vor urma doi ani grei, dar vom cauta soluții și rute alternative!” a declarat Ioan Turc. Un proiect de mobilitate urbana, care sa reduca poluarea…

- Una dintre soluțiile administrației locale pentru colectarea ”ca la carte” a deșeurilor e folosirea de tomberoane subterane. O astfel de ”construcție” a aparut pe strada Petre Ispirescu. ”E doar temporar amplasata acolo, pentru ca bistrițenii sa vada CE inseamna acest sistem de colectare!” a declarat…

- In decembrie anul, primarul Sorin Hognogi transmitea clasei politice un mesaj dur referitor la vina acestora pentru faptul ca țara a ajuns in ultimul hal. „Va inconjurați de lingai, pupincuriști, șoferi, fotografi, descarcatori de materiale…! Opriți-vaaa, ajungeeee! Avem oameni de foarte mare valoare…

- Proiectul Linia Verde ar urma sa fie demarat in viitorul apropiat. Pe langa banii pentru co-finanțare, Primaria Bistrița trebuie sa scormoneasca și in „celalalt buzunar”. Linia Verde ofera transport gratuit. „Ne zbatem sa cautam finanțarea pentru subvenționarea transportului”, a explicat viceprimarul…

- „Timișoara are un administrator care a fost analist la The Times. Noi il avem pe Boca-șomerul“, scriu jurnaliștii de la livearad.ro In articolul semnat de Cosmin Mihuța, se face o paralela intre modul in care au fost aleși administratorii publici ai municipiilor Timișoara și Arad. „Zilele trecute, primarul…

- Eradicarea cerșetoriei se numara printre planurile celor doi primari liberali, Ioan Turc de la Bistrița și Dorin Vlașin de la Nasaud. Abordarile lor sunt, insa diametral opuse: unul vrea sa scape de cerșetori prin confiscarea sumelor facute din aceasta activitate, in timp ce altul se gandește la decaderea…

- Primarul din Iași, Mihai Chirica, a fost atacat de un protestatar cu iaurt, in timp ce se afla in Piața Unirii, cu prilejul ceremoniilor dedicate Unirii Principatelor. Cetațeanul a fost imediat preluat de forțele de ordine. Edilul a declarat ca barbatul este un militar in rezerva și nu locuiește in…