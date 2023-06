Bisericile ţărănești de pe cursul mijlociu al Bistriţei (I) In dorința noastra a nemtenilor de a pune in valoare turismul cultural s-au intreprins mai multe demersuri cu mai mult sau mai putin folos. Luand in considerare faptul ca Neamtul este din acest punct de vedere un „tinut tezaur”, lipsa succesului unor astfel de intreprinderi este mai greu de inteles. Cauzele sunt multiple si complexe. Bisericile de lemn din Neamt sunt adevarate comori ale spiritualitatii, care merita vizitate de cat mai multi turisti si pelerini. Dar vizitatorii sunt foarte putini: nu au informatiile necesare, se ajunge greu la destinatii, nu afla pe cei care ar trebui sa indrume,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele patru luni din 2023 a fost de 5.488, in crestere cu 14,36% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres.Cele mai multe companii care si-au suspendat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile valabila pentru regiunea Maramureș. Meteorologii ne anunța ca pe parcursul primelor 14 zile din iunie valorile termice de la o zi la alta vor fi nesemnificative, astfel ca sunt estimate la nivel regional…

- Azi, la Filarmonica Pitești, a avut loc festivitatea de deschidere a festivitaților prilejuite de sarbatorirea implinirii a 635 de ani de la prima atestare documentara a Piteștiului. La eveniment a fost premiat cu titlul de Cetațean de onoare și Ilariu Isac, parintele Simfoniei Lalelelor și au fost…

- O trupa de comedie din China a fost amendata cu suma de peste 2 milioane de dolari pentru ca a facut o gluma despre armata. Actorul principal a prezentat scuze și a fost concediat, potrivit BBC.Trupa de comedie a fost sancționata cu o amenda de 14,7 milioane de yuani (2,1 milioane de dolari) pentru…

- Reprezentantii sindicatelor din Educatie au anunțat miercuri, dupa discuțiile de la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca, ca incepand de lunea viitoare, 22 mai, toate școlile din țara intra in greva generala. CITESTE SI BREAKING NEWS Primele explicații de la Budapesta, dupa ce Ungaria a blocat urmatoarea…

- Vremea va fi racoroasa pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, temporar noros in cursul zilei cand, local indeosebi la munte, se vor semnala ploi slabe. In zona montana inalta vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari locale in…

- Un numar de cinci copii au fost abandonati in cursul anului 2022 in spitalele din judetul Maramures de catre mamici, a anuntat, marti, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ( DGASP) Maramures.Conform aceleasi surse, cei cinci copii abandonati au fost luati in plasament de…

- Controale ale inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Munca a județului Maramureș la intreprinderile mijlocii din județ, asta avand in vedere faptul ca, intreprinderile mici și mijlocii reprezinta motorul economiei naționale și angajeaza in majoritate lucratori din cadrul Uniunii Europene și se…