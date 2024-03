Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au descoperit la intrarea in tara, in primele doua luni ale acestui an, aproximativ 1.475 de tone de deseuri, inregistrandu-se o crestere de peste doua ori, comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza sambata Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Astfel,…

- Constructorul german a renunțat la planurile de a produce modelul ID.3 la Wolfsburg, acolo unde se afla și sediul marcii germane. Astfel, modelul electric compact al marcii va fi produs in continuare exclusiv la uzina de la Zwickau. Reducerea costurilor reprezinta motivul pentru care Volkswagen a renunțat…

- Incepand din 2026, Stellantis va produce module de motoare electrice in Ungaria. Grupul multinațional va primi, in acest scop, finanțare din partea guvernului maghiar și va investi 103 milioane de euro in uzina de la Szentgotthard. Acolo vor fi produse motoarele electrice ale grupului, iar acestea iși…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei cu scorul de 16-10 (4-3, 4-4, 5-2, 3-1), vineri, in ultimul sau meci din Grupa D a Campionatului Mondial de polo pe apa masculin de la Doha (Qatar). Tricolorii au facut o prima repriza foarte buna si se aflau la un singur gol de valoroasa echipa a…

- George face agricultura inca de la varsta de 18 ani, cand a decis sa continue afacerea familiei. Acum alaturi doar de soția și tatal sau se ocupa de 6.000 de metri de pamant unde cultiva roșii. Nu mai apeleaza la mana de lucru pentru ca e prea scumpa. Nu știe insa cat va mai continua.„Ce bani... cu…

- BMW va lansa șase modele electrice pe noua platforma Neue Klasse care se vrea a fi mult diferita fața de ce exista pe piața electricelor. Este cea mai mare investiție din istoria marcii și un pariu pe termen lung. Primele modele vor ieși pe piața la final de 2025.

- BMW AG urmeaza sa investeasca 650 de milioane de euro in modernizarea uzinei de langa Munchen, care urmeaza sa devina prima facilitate a producatorului german de automobile destinata exclusiv pentru producția de mașini complet electrice, informeaza Bloomberg , potrivit B1Tv. Compania a anunțat public…

- Compania chineza BYD și statul ungar sunt aproape de momentul la care vor anunța o investiție mare pentru construcția unei uzine de mașini electrice la Szeged, oraș situat la 175 km de Budapesta și 100 de km de Arad. Investiția va fi de ordinul miliardelor de euro și va fi cea mai mare uzina a unui…