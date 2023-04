Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 aprilie 2023, este ziua in care catolicii sarbatoresc Paștele, iar ortodocșii Floriile. Presedintele Klaus Iohannis a participat sambata seara, impreuna cu sotia sa Carmen, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu.

- Regele Charles al III-lea, regina consoarta Camilla si alti membri importanti ai familiei regale britanice se vor reuni duminica la Castelul Windsor pentru a asista impreuna la prima slujba de Paste ce va fi oficiata in timpul domniei noului suveran al Regatului Unit, informeaza DPA.

- Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati duminica in Piata Sfantul Petru din Roma pentru a asista la slujba oficiata cu ocazia Pastelui catolic de papa Francisc, care va pronunta apoi traditionala binecuvantare „Urbi et Orbi”.

