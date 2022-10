Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Kirill al Moscovei a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si are „simptome severe", a anuntat vineri serviciul de presa al Bisericii Ortodoxe Ruse. Sub Kirill, un aliat apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin si sustinator al razboiului din Ucraina, Biserica Ortodoxa Rusa a devenit un…

- Patriarhul Kirill al Rusiei le promite soldatilor rusi ce mor in Ucraina ca vor fi iertati de toate pacatele intr-un nou mesaj video controversat in care pare ca ii compara pe militarii Rusiei cu Iisus Hristos. „Biserica recunoaste ca daca cineva, miscat de simtamantul datoriei si de nevoia de a-si…

- Papa Francisc a afirmat ca Dumnezeu nu ghideaza religiile catre razboi, o critica implicita la adresa Patriarhului rus Kirill, pe care nu l-a numit explicit, dar care susține razboiului in Ucraina și a boicotat o conferința a liderilor credincioși care are loc in prezent in Kazahstan și la care participa…

