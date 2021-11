Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va reactiona la tentativele altor tari de a rupe „echilibrul strategic”, a sustinut luni presedintele rus Vladimir Putin, referindu-se la sistemul global de aparare antiracheta care este desfasurat de Statele Unite si aliatii lor.Moscova este îngrijorata ca o aparare…

- Simona Halep a intrebat, zambind, la interviul de pe teren dupa meciul cu Veronika Kudermetova, daca va juca in turul urmator impotriva altei rusoaice. Halep a trecut in turul I al Kremlin Cup de Anastasia Potapova si in optimi de Kudermetova, dar in sferturi misiunea ei va fi mult mai grea, cu Maria…

- Parlamentul European a decernat, miercuri, premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, a anunțat președintele acestei adunari, italianul David Sassoli. Aleksei Navalnii a combatut in mod constant corupția regimului lui…

- FBI a facut percheziții la locuinta din Washington a oligarhului rus Oleg Deripaska, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Miliardarul rus Oleg Deripaska este cunoscut pentru apropierea de președintele rus Vladimir Putin, potrivit unui purtator de cuvant al FBI, citat de CNN. Perchezițiile…

- Vladimir Putin este ingrijorat cu privire la capacitatea talibanilor de a stabiliza Afganistanul și de a impiedica ancorarea grupurilor jihadiste cu ambiții transfrontaliere. Pozand drept protector al regiunii, Rusia intenționeaza, in cadrul unei intalniri de la Moscova, miercuri, 20 octombrie, sa transmita…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unita, se indreapta spre o mare victorie la alegerile parlamentare. Dupa numararea a 9% din buletinele de vot la nivel național, Comisia Electorala Centrala a declarat ca formațiunea susținuta de președintele de la Moscova a obținut 38,57% din…

- Mai mult de o mie de cazuri de Covid-19 au fost inregistrate in randul calugarilor de pe Muntele Athos, iar opt dintre ai au murit, potrivit greekcitytimes.com, citat de News.ro si Hotnews. Conform unui raport, a fost inregistrata o crestere importanta a numarului de infectii in manastirile din Grecia,…

- Aliații opozantului Alexei Navalnîi au facut miercuri apel la ruși sa voteze pentru Partidul Comunist la alegerile parlamentare din aceasta saptamâna, ca parte a campaniei prin care încearca sa loveasca în partidul de la putere, Rusia Unita, transmite Reuters.Campania de…