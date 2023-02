Biserica Greco-Catolică din Ucraina trece la noul calendar Biserica Greco-Catolica Ucraineana a anuntat ca trece la un nou calendar, in care Craciunul va fi sarbatorit pe 25 decembrie si nu pe 7 ianuarie. Decizia in acest sens a fost adoptata la o sedinta desfasurata in perioada 1-2 februarie. Potrivit unui comunicat remis de reprezentantii Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, aceasta decizie a fost luata ca urmare a numeroaselor solicitari venite din partea enoriasilor, conform G4Media.ro. Tranziția la noul calendar va incepe pe 1 septembrie 2023 Tranziția la noul calendar va incepe pe 1 septembrie 2023, urmand sa se aplice sarbatorilor cu data fixa,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

